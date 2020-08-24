В ЯНАО пострадали два человека при пожаре в двухэтажном общежитии

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в двухэтажном деревянном общежитии в поселке Лесном города Надым в Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) на площади 500 кв. м, пострадали два человека. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.

Информация о пожаре поступила в 20:10 мск.

"Площадь пожара - 500 кв. м. По предварительной информации, на момент произошедшего в доме проживали восемь человек, из них пять самостоятельно покинули здание до приезда подразделений, один человек спасен, два человека с травмами различной степени тяжести доставлены в городскую больницу", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЧС, для людей подготовлен пункт временного размещения. В 21:13 мск объявлена локализация пожара на площади 500 кв. м. Ликвидация открытого горения объявлена в 22:20. К тушению пожара привлечены 39 человек и восемь единиц техники.

В новость внесены изменения (22:54 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения.