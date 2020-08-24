Птичий грипп зафиксировали в 14 поселениях в 10 районах Омской области

ОМСК, 24 августа. /ТАСС/. Количество районов Омской области, в которых зарегистрирован птичий грипп, увеличилось с пяти до 10. Как сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, очаги заболевания зафиксированы в 21 личном подсобном хозяйстве (ЛПХ) в 14 населенных пунктах.

"На сегодня грипп птиц выявлен в Крутинском, Полтавском, Тюкалинском, Большереченском, Кормиловском, Саргатском, Нижнеомском, Калачинском, Горьковском и Муромцевском районах области в 14 населенных пунктах (в 21 ЛПХ)", - сообщили в пресс-службе.

По состоянию на 24 августа в регионе было отчуждено 10 893 головы птицы живым весом 19,9 тонн в 336 хозяйствах.

Первый очаг птичьего гриппа выявили в Омской области 12 августа в Полтавском районе. Позднее вспышки этого заболевания зафиксированы в Крутинском, Нижнеомском, Тюкалинском и Большереченском районах. Вся птица в хозяйствах в поселениях, где были случаи заражения птичьи гриппом, отчуждается и уничтожается.

Грипп птиц - остро протекающее вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов.