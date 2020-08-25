Три человека погибли и двое пострадали при наезде автомобиля на спецтехнику в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Водитель и двое пассажиров автомобиля погибли в результате столкновения с дорожной специализированной техникой на автодороге Сортовала в Ленинградской области. Двое рабочих, находившиеся на спецтранспорте, получили травмы средней степени тяжести, сообщила пресс-служба отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"По предварительной информации, около 22:40 мск во Всеволожском районе Ленинградской области на автомобильной дороге Сортавала водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением и совершил наезд на спецтехнику в правом ряду. В результате ДТП водитель Volkswagen и его пассажиры - двое неустановленных мужчин - от полученных повреждений скончались. Дорожные рабочие, мужчины 1979 и 1987 годов рождения, находившиеся в спецтехнике получили травмы средней степени тяжести. Устанавливаются личности погибших", - указано в сообщении.

В месте возникновения аварии проводились работы по нанесению дорожной разметки. Согласно утвержденной схеме работ, на участке стояли предупреждающие знаки, отметили в пресс-службе.