Шторм Marco достиг Луизианы

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. Тропический шторм Marco достиг 24 августа побережья американского штата Луизиана и предстоящей ночью ослабнет до тропической депрессии. Соответствующие данные приводятся на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

Marco обрушился на сушу около устья реки Миссисипи и, как ожидается, превратится в тропическую депрессию позднее этой ночью", - уточнил центр.

Максимальная скорость порывов ветра в пределах Marco упала до 18,05 м/с. Шторм движется со скоростью около 3,6 м/с на северо-запад.

Ранее президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штатах Техас, Луизиана и Миссисипи, а также в ассоциированном с Соединенными Штатами островном государстве Пуэрто-Рико. Это позволит американской администрации выделить федеральную помощь местным властям для устранения последствий удара стихии.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.