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Людей из детсадов и торговых центров эвакуировали на Камчатке из-за сообщений о бомбах

Эвакуация прошла почти в 30 объектах

ТАСС, 25 августа. Спасатели во вторник утром эвакуировали всех посетителей, сотрудников и воспитанников детских садов и торговых центров Петропавловска-Камчатского из-за сообщений от неизвестных о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Прошла эвакуация. Так как не сообщалось, какие именно здания детсадов и торговых центров якобы заминировали, то пришлось эвакуировать всех отовсюду", - сообщил собеседник агентства.

В настоящее время оперативные службы ведут проверку в зданиях. По предварительным данным, эвакуация прошла почти в 30 объектах.

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