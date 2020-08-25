В Хабаровске эвакуируют более 13,6 тыс. детей из детсадов после сообщений о минировании

ХАБАРОВСК, 25 августа. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве в детских садах поступило в Единую диспетчерскую службу Хабаровска, идет эвакуация детей и персонала. Об этом ТАСС сообщили в городской администрации.

"Поступило сообщение в Единую диспетчерскую службу о заложенном взрывном устройстве в детских садах. Идет эвакуация всех садов в городе, включая частные. Эвакуировано уже 70 учреждений, это более 13,6 тыс. детей", - сказал представитель администрации.

Детей размещают в близлежащих учреждениях, о произошедшем оповещают родителей. Всего в городе 88 государственных детских садов и 11 частных.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах периодически поступают в разные учреждения городов Дальнего Востока, включая детские сады, школы, администрации, торговые центры, аэропорты. До сих пор они оказывались ложными.