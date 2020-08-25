Первое судебное заседание по второму делу экс-главы Сахалина назначили на 3 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 августа. /ТАСС/. Южно-Сахалинский городской суд во вторник утром назначил на 3 сентября первое заседание по второму коррупционному делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, сообщили ТАСС в суде.

"Вчера прошло слушание, на котором прокуратура привела суду свои доводы в ответ на просьбу защиты вернуть дело. Сегодня суд принял решение отказать в ходатайстве адвоката и назначил первое судебное заседание на 3 сентября 10:00 (02:00 мск)", - сообщили в суде.

Вести дело будет судья Галина Мастеркова. Помимо Хорошавина еще одним участником процесса станет бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, который, по мнению следствия, являлся участником преступной группы бывшего губернатора. Еще два участника группы объявлены в международный розыск.

Материалы дела передали в суд в апреле этого года. Предварительные судебные слушания должны были начаться 4 июня, но их перенесли дважды из-за прохождения Хорошавиным обсервации после возвращения на Сахалин из хабаровской колонии и из-за необходимости ознакомления защиты с делом. Предварительные слушания начались 10 августа, адвокат бывшего главы региона Ольга Артюхова потребовала вернуть материалы уголовного дела прокурору из-за найденных в них многочисленных противоречий.

Обвинения

По версии следствия, в 2014 году участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным по первому уголовному делу о получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в 500 млн рублей.