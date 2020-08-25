В Забайкалье бездомная собака напала на четырехлетнего ребенка

ЧИТА, 25 августа. /ТАСС/. Врачи в Приаргунском районе Забайкальского края госпитализировали 4-летнего ребенка, которого искусала бездомная собака. Следователи начали проверку, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь СУ СКР по региону Егор Марков.

"24 августа в селе Бырка Приаргунского района бездомная собака напала на четырехлетнего мальчика. В результате ребенок госпитализирован с множественными укусами головы, тела, рук и ног. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю проводится доследственная проверка", - сказал Марков.

В частности, следователи проверят работу по регулированию численности безнадзорных животных. Руководитель управления Юрий Русанов взял проверку под свой контроль.