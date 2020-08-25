Три человека погибли в результате пожара в квартире в Самаре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в результате пожара, произошедшего в квартире в Самаре, еще четыре жильца спасены, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области во вторник.

"Вызов поступил в 05:37, горели домашние вещи в квартире по адресу улица Аэродромная ул., 58, на пощади 30 кв. метров. Эвакуировали четырех человек, погибли трое - женщина 1962 года рождения, женщина 1932 года рождения и мужчина 1984 года рождения. На пожар выезжали шесть единиц техники и 17 человек личного состав. Пожар ликвидирован в 06:05", - сообщили в МЧС.