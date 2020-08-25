На Сахалине из незаконного оборота изъяли почти 400 кг трепанга на 30 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Сахалинской области четверых мужчин, которые подозреваются в незаконной добыче дальневосточного трепанга. Как сообщила во вторник ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, изъято почти 400 кг морепродукта стоимостью более 30 млн рублей.

Установлено, что подозреваемые на моторных лодках с использованием водолазного снаряжения вылавливали морепродукт в заливе Анива у южного берега острова Сахалин. Добытое они перевозили в частный дом, после чего транспортировали в подпольный цех. Затем обработанный трепанг вывозился на склад, герметично упаковывался и под видом других товаров отправлялся в грузовых контейнерах во Владивосток для последующего экспорта.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии один из участников группы был задержан с поличным при добыче биоресурсов в заливе, остальные - в подпольном цехе во время приготовления незаконного добытого деликатеса", - сказала Волк.

По ее словам, в ходе обысков обнаружены водолазные костюмы, моторная лодка, газовые баллоны и прочий инструментарий для подводной ловли, а также оборудование для обработки морепродукта.

"В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 400 кг дальневосточного трепанга. Сумма ущерба превышает 30 млн рублей", - отметила представитель МВД.