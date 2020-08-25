На Кубани из-за лесного пожара эвакуировали около 350 туристов

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали около 350 отдыхающих из лесов малого Утриша вблизи Анапы из-за лесного пожара, площадь которого составляет около 3 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию на 06:40 мск в муниципальном образовании Анапа площадь активного горения около 3 га. Проведена эвакуация отдыхающих, за ночь эвакуировали с малого Утриша 350 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего для ликвидации лесного пожара привлекли 238 человек и 27 единиц техники, в том числе 2 вертолета МЧС России Ми-8 и 3 катера ГИМС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 06:35 мск начата работа авиации МЧС России по тушению лесного пожара. Ситуация находится на особом контроле Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - отметили в пресс-службе.

На территории края сохраняет свое действие экстренное предупреждение по высокой пожароопасности 4 класса.

Ранее пресс-служба краевого ГУ МЧС сообщала, что количество природных пожаров на территории Краснодарского края увеличилось до четырех: в муниципальном образовании "Туапсинский район", Анапе, Геленджике и Новороссийске. Общая площадь, пройденная огнем, составила около 16 га.