На северо-востоке Москвы мужчину госпитализировали с огнестрельным ранением

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пьяный мужчина в ходе конфликта с неизвестным около магазина на северо-востоке Москвы получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России по Москве.

По данным главка, в понедельник рано утром в службу "02" из больницы поступила телефонограмма о том, что к ним от подъезда № 3 дома 3 корпус 1 по улице Докукина доставлен пьяный мужчина 1985 года рождения. У него проникающее травматическое ранение правой половины груди, огнестрельное травматические ранения лобной области, левого локтевого сустава и бедра. Пострадавший находится в реанимации.

"Установлено, что 24 августа по адресу: проспект Мира, дом 167а, около магазина продукты, неизвестный в ходе конфликта с пострадавшим из неустановленного оружия причинил ему указанные ранения, а затем скрылся", - сказали в пресс-службе.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ).