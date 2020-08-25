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Двое пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону умерли в больнице

Ранее сообщалось об одном погибшем и шестерых пострадавших

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Число погибших в ДТП на трассе в Ростовской области увеличилось до трех. Об этом во вторник журналистам сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону.

В понедельник вечером на автодороге Новочеркасск - Каменоломни в Ростовской области, по предварительным данным, Mercedes при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat. 

"От полученных травм в больнице скончались: пассажир Fiat - женщина 1949 года рождения, пассажир Mercedes", - говорится в сообщении.

Уточняется также, что пострадал водитель Mercedes. Ранее сообщалось, что в результате аварии один человек погиб и шестеро, в том числе ребенок, получили травмы.

По предварительной информации, стаж водителя, совершившего обгон, составил два месяца, а ребенок в Fiat находился без детского автокресла.

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