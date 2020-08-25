В Петербурге возбудили дело после отравления спиртом 9-летнего ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после отравления этиловым спиртом (этанолом) 9-летнего ребенка в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). В отношении матери ребенка избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции данной статьи предусматривают до 1 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 22 августа от дома 90 по Петергофскому шоссе в Красносельском районе с отравлением спиртом в тяжелом состоянии госпитализировали 9-летнего мальчика. В полицию доставили его 26-летнюю мать.