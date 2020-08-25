В Хабаровском крае и ЕАО объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна "Бави"

ТАСС, 25 августа. Синоптики распространили штормовое предупреждение на 28 и 29 августа в связи с приближением тихоокеанского тайфуна "Бави" в Хабаровском крае и Еврейской автономной области, где уже зафиксировали подтопления территорий из-за сильных дождей, сообщается во вторник на сайте Дальневосточного управления гидрометеослужбы (УГМС).

"28 августа с сохранением ночью 29 августа в южных и центральных районах Хабаровского края и в ЕАО ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, усиление ветра порывами 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

В настоящее время тайфун "Бави" действует в Китае, где объявили желтый уровень опасности. Скорость ветра в центральной части тайфуна достигает порядка 40 метров в секунду. По предварительным данным, при перемещении на Дальний Восток тайфун потеряет силу и станет бывшим тропическим циклоном. В Хабаровске ожидается сильный дождь и усиление ветра до 20 м/c. Жителям рекомендовали принять меры безопасности.

По данным на вторник, в Хабаровском крае отмечаются подтопления дворов в селе Кукан с населением около 1 тыс. человек. В Еврейской автономии грунтовыми и дождевыми водами топит подворья и несколько домов в Биробиджане и расположенных рядом поселениях. На ближайшие сутки в регионах ожидаются сильные дожди, местами очень сильные. Гидрологи прогнозируют в первой декаде сентября рост уровня воды в Амуре у Хабаровска до критических отметок в 500-580 см.

В прошлом году наводнение в Хабаровском крае началось в июле. Паводок из-за высокого уровня воды в Амуре, разлива малых рек, подъема грунтовых вод произошел в 10 районах региона, в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов.