Бизнесмена Анатолия Быкова подозревают в организации еще одного убийства

ТАСС, 25 августа. Красноярского предпринимателя Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек, подозревают в организации еще одного убийства. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении Следственного комитета России.

"В ходе расследования данного уголовного дела следствием получены данные о причастности Быкова к совершению преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства по найму)", - отмечается в сообщении.

По данным СК, летом 2004 года в поселке Удачный города Красноярска Анатолий Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, являвшегося учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов, пообещав за это вознаграждение в сумме 50 тысяч долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело.