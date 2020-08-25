В Приморье у браконьеров изъяли когти и клыки амурских тигров и рога сайгака

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли незаконный оборот дериватов амурских тигров, сайгака и трепанга. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"На территории Хасанского района и в Уссурийске выявлены и изъяты фрагменты трех амурских тигров (когти и клыки), 225 рогов сайгака, свыше 130 тысяч особей дальневосточного трепанга в сушеном виде общим весом более 330 кг", - сообщили в ЦОС.

Ориентировочная стоимость изъятого превышает 24 млн рублей. Проводятся разбирательства, по результатам которых примут процессуальные решения. Амурский тигр, сайгак и трепанг занесены в Красную книгу РФ.