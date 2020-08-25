В Ростове-на-Дону начальника отдела УФССП осудили на 3,5 года колонии за взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 августа. /ТАСС/. Начальник Ленинского районного отдела Ростова-на-Дону УФССП России по Ростовской области получил 3,5 года колонии за взятки от граждан, в отношении которых возбудили исполнительное производство. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе ФСБ по региону.

"Советским районным судом Ростова-на-Дону А. Чекулаев осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с уголовным штрафом в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Чекулаев получил взятку 50 тыс. рублей от гражданки России, в отношении которой возбудили исполнительное производство, за незаконные действия по снятию ограничений на ее выезд за рубеж.

Осужденный также получил взятку в виде имущества общей стоимостью свыше 10 тыс. рублей от гражданина России, в отношении которого возбудили исполнительное производство, за незаконные действия по снятию ограничений с его транспортного средства.