Правозащитник просит Путина обсудить с главой Шри-Ланки дело задержанных россиян

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к президенту России с просьбой провести переговоры с коллегой из Шри-Ланки по освобождению задержанных российских ученых в связи с угрозой их длительного заключения и опасением за жизнь и здоровье. Это следует из текста обращения, с которым ознакомился ТАСС.

"Прошу Вас в связи с необходимостью защиты международного престижа РФ и прав указанных в обращении российских граждан провести переговоры с президентом Шри-Ланки об оказании содействия в прекращении уголовного преследования наших соотечественников", - отмечается в обращении.

В письме указывается, что в российское подразделение Международного комитета защиты прав человека обратились граждане РФ - Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов, сообщившие о своем необоснованном задержании, уголовном преследовании и обвинении, а также нарушении прав человека в Шри-Ланке в связи с подозрением в их отношении в незаконном сборе насекомых и причинении вреда окружающей среде. "К моему письму приложено заключение ведущих российских и зарубежных ученых, в котором подчеркивается необоснованность абсолютного большинства выдвигаемых обвинений в адрес наших соотечественников и обращается внимание на возможную некомпетентность ланкийских экспертов, составлявших заключение по пунктам выдвигаемого обвинения. При задержании, предъявлении обвинений, а также при судопроизводстве в отношении наших сограждан были допущены многочисленные нарушения норм Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и УПК Шри-Ланки", - отмечает Мельников в обращении.

Игнатенко - ученый, сотрудник зоопарка Ростова-на-Дону. Он с двумя друзьями были задержаны в Шри-Ланке по обвинению в нанесении вреда окружающей среде путем причинения смерти насекомым и другим мелким живым организмам. Россияне вину не признают и утверждают, что собирали лишь мертвых насекомых, которых фотографировали и не планировали вывозить из страны, делали это вне заповедника, как того требует местное законодательство. Во время содержания под стражей состояние здоровья Игнатенко серьезно ухудшилось, его приходилось неоднократно госпитализировать. В суде Шри-Ланки началось рассмотрение уголовного дела по существу, все трое россиян отпущены из СИЗО под личные поручительства, но угроза их нового ареста сохраняется.