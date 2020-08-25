Прокуратура Кубани начала проверку по факту лесного пожара вблизи Анапы

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после возгорания в лесном массиве в районе малого Утриша вблизи Анапы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее во вторник сообщалось, что пожарные эвакуировали около 350 отдыхающих из лесов малого Утриша вблизи Анапы из-за лесного пожара, площадь которого составляет около 3 га. "Прокуратурой Краснодарского края проводится проверка по факту лесного пожара в районе малого Утриша вблизи Анапы", - сказал представитель прокуратуры.

Директор заповедника Утриш Олег Кондратьев также сообщил ТАСС, что огонь перекинулся на территорию заповедника. В руководстве учреждения также уточнили, что в связи с горным рельефом местности, высокой крутизной склонов, малодоступностью возгорания, на данный момент трудно точно определить площадь пожара. В настоящий момент площадь уточняется.

В пресс-службе администрации Анапы уточнили, что режим ЧС ввели в границах Супсехского сельского округа.

"Решением исполняющего обязанности главы Анапы с 25 августа введен режим ЧС в границах Супсехского сельского округа", - говорится в сообщении в официальном Instagram-аккаунте администрации города. Также в пресс-службе ТАСС дополнили, что туристов, которых эвакуировали из лесов малого Утриша обеспечили горячим чаем, водой горячей пищей. Их расселение в отели города не потребовалось.

Государственный природный заповедник "Утриш" учредили в 2010 году. В настоящее время общая площадь заповедника - 10 тыс. га. Заповедник находится на территориях Новороссийска и Анапы. "Утриш" входит в тройку лидеров среди заповедников России, по количеству видов растений. Экосистемы представлены сухими восточно-средиземноморскими субтропиками с большим числом эндемиков и реликтов, сохранившимся с третичного периода.