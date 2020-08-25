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В Саратове освободили из колонии мужчину, которого осудили вместо виновного брата

Следствие и суд региона приняли мужчину за его приемного брата

САРАТОВ, 25 августа. /ТАСС/. Суд освободил из-под стражи Дмитрия Рубинштейна, осужденного ранее за незаконные приобретение и хранение наркотических средств, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе саратовского областного суда.

Ранее региональная прокуратура направила в суд заключение о необходимости возобновления производства по уголовному делу, по которому осудили жителя Саратова, на самом деле не совершавшего преступление.

"Освобожден из-под стражи Дмитрий Рубинштейн, осужденный за незаконные приобретение и хранение наркотических средств", - сказала собеседница агентства.

По данным надзорного ведомства, следствие и суд приняли мужчину за его приемного брата. Мужчине сообщили, что он нарушил условия отбытия условного наказания, и отправили в колонию. Сам мужчина заявлял, что не знал о своей судимости. В ходе проверки установили, что в действительности преступление совершил ранее судимый сын его приемной матери, который, обладая определенным внешним сходством, представился его именем, а впоследствии предъявил его документы.

Решение об отмене приговора в целом будет приниматься позже в суде.

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