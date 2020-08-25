В Чувашии полиция нашла шесть икон, украденных из Александро-Невского монастыря

ТАСС, 25 августа. Полицейские задержали подозреваемого и обнаружили у него шесть икон, украденных 10 дней назад из Александро-Невского монастыря в Чувашии. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

15 августа насельники Александро-Невского мужского монастыря сообщили полицейским, что неизвестный разбил окно и проник в храм, похитив шесть чтимых икон - Крещения Господня, Великомучеников Георгия Победоносца и Димитрия Солунского, Великомученика и Целителя Пантелеимона, Господа Вседержителя с предстоящими, а также образ благоверного князя Александра Невского с частицей мощей.

Полиция установила, что мужчина накануне был в храме и делал фотографии. В момент кражи в машине его поджидал сообщник. "В тот же день оперативники выехали во Владимирскую область, где задержали двоих подозреваемых, которые ранее были неоднократно судимы, в том числе за аналогичные преступления", - сообщила Волк.

Она добавила, что три похищенные иконы нашли в машине одного из задержанных. "По его словам, за каждую из них соучастники планировали получить около 2 тысяч евро. Оставшиеся образа были обнаружены в дорожном водоотводе во Владимирской области и в одном из помещений неработающей автозаправочной станции в Нижегородской области. Фигуранты просто выбросили их, посчитав не имеющими ценности", - сказала Волк. Возбудили уголовное дело о краже, проводятся экспертизы. Обоих подозреваемых арестовали.

Настоятель Александро-Невского мужского монастыря игумен Феодосий поблагодарил полицейских за оперативность. Похищенные образа, среди которых главная икона обители, в ближайшее время вернут в храм.