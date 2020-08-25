Охранник стадиона "Лужники" госпитализирован после нападения мужчины с баллончиком

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина брызнул из перцового баллончика в охранника около стадиона "Лужники". Пострадавший госпитализирован с ожогом глаз, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Лужники в районе дома 24. Установлено, что неизвестный в ходе конфликта брызнул в лицо охраннику из газового баллончика. Применивший баллончик задержан, на него составлен протокол о мелком хулиганстве. Пострадавший с ожогом глаз госпитализирован", - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит доследственную проверку.