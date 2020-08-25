Бывшего мэра Пензы приговорили к шести годам колонии за пособничество в мошенничестве

ПЕНЗА, 25 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Пензы признал бывшего мэра города Александра Пашкова виновным в пособничестве в мошенничестве на 85,8 млн рублей при строительстве перинатального центра в Пензе, суд приговорил Пашкова к шести годам колонии строгого режима, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Окончательно назначить Пашкову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима", - зачитала приговор судья Наталья Марчук. При назначении наказания суд принял во внимание, что Пашков совершил рецидив - в 2010 году его осудили за мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями на 8,5 года колонии, но вышел в 2012 году условно-досрочно.

Другого фигуранта дела, учредителя компании-субподрядчика ЦСК "Сигма" Сергей Богунов осудили за мошенничество на пять лет колонии общего режима. Обоих взяли под стражу в зале суда.

Экс-мэра Пензы Пашков задержали в Москве в декабре 2015 года. Суд установил, что в 2013-2014 годах Пашков и Богунов вступили в преступный сговор для хищения денег ГК "Ростех", выделенных на строительство перинатального центра в Пензе. Пашков обеспечил выдачу "Сигме" рекомендательных писем Минстроя региона, способствовал ускоренному получению компанией денег по заключенному контракту. Богунов организовал перевод средств по фиктивным основаниям на счета аффилированных компаний. Общий ущерб от их действий составил 85 млн 866 тыс. рублей. Пашков и Богунов свою вину не признали.

Уголовное дело в отношении Пашкова и Богунова находилось в производстве суда с августа 2017 года. В июне 2018 года суд вернул дело в прокуратуру, объяснив это нарушениями УПК, допущенными при составлении обвинительного заключения. Прокуратура оспорила это решение, в августе 2019 года дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд в ином составе суда.

Пашков занимал должность мэра Пензы с февраля по декабрь 2005 года, затем его назначили первым заместителем председателя правительства Пензенской области. В апреле 2008 года экс-чиновника задержали в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. В 2010 году осудили на 8,5 года колонии, вышел по УДО в 2012 году. До задержания в 2015 году выполнял обязанности советника губернатора Пензенской области по инвестициям на общественных началах.