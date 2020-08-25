В Волгограде пересмотрят гражданский иск к пластическому хирургу по делу о гибели пациента

"Апелляционным определением Волгоградского областного суда приговор Центрального районного суда Волгограда от 21 июня 2018 года в отношении Нтире М. в части разрешения гражданского иска отменен", - говорится в сообщении.

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Волгоградский областной суд отменил и отправил на пересмотр приговор районного суда в части гражданского иска в отношении пластического хирурга, выходца из Франции и гражданина РФ Марсело Нтире, признанного ранее виновным в смерти пациентки и осужденному на три года колонии, сообщили в пресс-службе облсуда во вторник.

В суде уточнили, что сумма гражданского иска составляет почти 3,5 млн рублей, из которых 3 млн рублей - это моральный ущерб.

Уголовное дело в этой части направили на новое судебное рассмотрение в Центральный районный суд Волгограда.

О деле пластического хирурга

Осенью 2016 года после операции, которую проводил Нтире, умерла 23-летняя женщина. 21 июня прошлого года Центральный районный суд Волгограда признал его виновным по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Защита Нтире обратилась в Верховный суд РФ с кассацией на приговор районного суда и на апелляцию, которая признала его законным. Кассацию направили в президиум облсуда, который отменил ранее назначенный приговор, избрав Нтире меру пресечения в виде подписки о невыезде. 17 июля этого года дело отправили в суд на новое рассмотрение.

Волгоградский областной суд изменил приговор в отношении пластического хирурга, при новом апелляционном рассмотрении дела коллегией судей установили нарушение осужденным нормативных требований медицинских стандартов, предъявляемых к его профессиональной деятельности, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей оказываемых им услуг. Коллегия пришла к выводу, что смерть потерпевшей не связана с нарушениями, допущенными Нтире при проведении операции, а наступила от анафилактического шока.

По данным следствия, в октябре 2016 года в ООО "Клиника медицинской косметологии "Изабелла", которую основал кандидат медицинских наук Нтире, обратилась женщина с просьбой сделать ей пластическую операцию. 16 ноября Нтире, зная, что у пациентки имеются противопоказания к проведению хирургического вмешательства, не обеспечил присутствие в операционной врача анестезиолога-реаниматолога и начал операцию. Врач ввел в организм женщины медицинские препараты для местной анестезии, после этого у нее развился анафилактический шок, от которого, по версии следователей, она умерла на операционном столе.