В Оренбуржье возбудили дело об уклонении от уплаты налогов на 20 млн рублей

ТАСС, 25 августа. Следователи в Оренбургской области возбудили уголовное дело после уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 20 млн рублей компанией "Транснефтесервис", которая занималась оптовой продажей топлива. Об этом сообщается во вторник на сайте управления СК РФ по региону.

"Следственными органами по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО "Транснефтесервис" (город Оренбург) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в крупном размере")", - отмечается в сообщении.

Следствие считает, что с 2017 по 2018 год руководство компании при осуществлении деятельности, связанной с оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом, организовало заключение фиктивных договоров поставки углеводородного сырья и составило подложные бухгалтерские документы, чтобы завысить налоговые вычеты. В результате этого предприятие уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 20 млн рублей.

По данным СК, сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.