В Москве проверяют пять офисов "Лиги ставок" после угрозы "минирования"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пять офисов букмекерской компании "Лига ставок" проверяют в Москве после поступивших сообщений с угрозами взрывов. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что пять офисов "Лиги ставок" в разных округах Москвы "заминированы". Для проверки информации на место выехали специалисты экстренных служб, представители правоохранительных органов и кинологи", - сказал собеседник агентства, добавив, что информация об эвакуации не поступала.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".