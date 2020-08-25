Обвинение просит осудить экс-замглавы УФСИН по Петербургу на 16 лет по делу об убийстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Гособвинение просит суд приговорить бывшего замначальника управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергея Мойсеенко к 16 годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство крупнейшего в Европе СИЗО "Кресты", сообщил ТАСС его адвокат Ян Стецкевич.

"Обвинение запросило в качестве наказания 16 лет лишения свободы", - сказал защитник. Вторым фигурантом по уголовному делу проходит бизнесмен Игорь Захаров, обвинение просит наказать его в виде 15 лет лишения свободы.

В прошлом году Ленинградский областной суд рассматривал дело об убийстве сотрудника управления ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты" в Колпинском районе Петербурга. Помимо Мойсеенко, которому было предъявлено обвинение в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

Летом прошлого года присяжные огласили им оправдательный вердикт по делу Чернова, в связи с чем обоих выпустили из-под стражи в зале суда. На выходе из здания Ленинградского областного суда бывшего замначальника ГУ ФСИН снова задержали. На этот раз по делу о получении взятки при строительстве "Крестов".

В ноябре прошлого года Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор Мойсеенко и Захарову и направил дело об убийстве на новое рассмотрение, после которого коллегия присяжных со второго раза признала их виновными.