В Москве неизвестный "заминировал" несколько торговых и бизнес-центров

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрывов в ряде бизнес-центров и торговых центров в Москве, некоторые из них эвакуированы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение от неизвестного о том, что в нескольких торговых и бизнес-центрах в Москве заложены взрывные устройства. В целях безопасности в некоторых из них проведена эвакуация", - сказал собеседник агентства, добавив, что, в частности, эвакуация проводилась из бизнес-центра White stone, расположенного недалеко от станции метро "Белорусская".

Ранее во вторник специалисты экстренных служб, представители правоохранительных органов и кинологи начали проверку пяти офисов букмекерской компании "Лига ставок" после поступивших сообщений с угрозами взрывов.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.