Пожары на побережье Кубани будут потушены до конца суток

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Пожары, которые возникли накануне в прибрежных районах Краснодарского края, как ожидается, будут ликвидированы во вторник до конца суток, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в эфире телеканала "Россия-24".

"Если все будет хорошо, до конца этих суток сможем купировать проблему полностью. <...> Ситуация понемногу улучшается. Можно сказать, что в Туапсинском районе пожар потушен, в Новороссийске и Геленджике пожар локализован. <...> Сегодня до конца суток мы сможем эту ситуацию ликвидировать", - сказал Кондратьев.

Он также добавил, что угрозы населенным пунктам из-за лесных пожаров на Кубани нет.

"Могу заявить, что угрозы людям и населенным пунктам нет", - сказал он.

Говоря о причинах пожаров, Кондратьев сообщил, что они могли возникнуть по вине туристов.

"Так называемый дикий отдых на побережье присутствует. Люди любят уходить высоко в горы с палатками, чтобы провести время без других людей. И я думаю (следствие, конечно, разберется), что причиной пожара эти самые туристы и явились: неосторожное обращение с огнем", - сказал Кондратьев.