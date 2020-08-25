В Крыму арестовали педагога-организатора по подозрению в действиях сексуального характера

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Педагога-организатора детского лагеря в Евпатории арестовали по подозрению в совершении действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следственным отделом по городу Евпатории установлено, что днем 19 августа мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера. Девочка позвонила маме, рассказав о произошедшем, после чего женщина обратилась в правоохранительные органы. Параллельно злоумышленник попытался скрыться из Евпатории, однако был остановлен сотрудниками лагеря на автовокзале и передан правоохранительным органам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе допроса подозреваемый дал признательные показания. "Установлено, что мужчина не был официально трудоустроен, а находился на испытательном сроке. Также ранее он был судим за совершение имущественного преступления. В связи с чем следствием будут тщательным образом проверены и обстоятельства его фактического допущения должностными лицами для работы с несовершеннолетними и основания нахождения в детском учреждении", - говорится в пресс-релизе.

Суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого, назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы. Возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.