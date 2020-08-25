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В Новороссийске локализован лесной пожар на площади 16 га

Всего на территории Краснодарского края действуют четыре пожара

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пожарные локализовали природный пожар на территории Новороссийска в Краснодарском крае на площади 16 га. Об этом ТАСС к сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент в Краснодарском крае действуют четыре лесных пожара, три из которых локализованы. <...> В Новороссийске [пожар локализован] на площади 16 га", - сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю проинформировали, что пожар недалеко от населенного пункта Агуй-Шапсуг Туапсинского района локализован на площади 5,2 га, в Геленджике - на площади 17 га.

Теги
РоссияКраснодарский край
Лесные пожары в России
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