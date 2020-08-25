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Девять человек пострадали в результате перестрелки в Ингушетии

Еще три человека пострадали во время драки между родственниками раненых, сообщил источник в правоохранительных органах региона
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© Сергей Мальгавко/ТАСС, архив

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Девять человек пострадали в результате перестрелки в городе Сунжа в Ингушетии, сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"В Сунже произошла перестрелка на почте межтейповой неприязни, в результате пострадали девять человек", - сказал собеседник агентства. Еще трое, по его словам, пострадали в ходе драки между родственниками раненых.

Как сообщили ТАСС в Сунженской районной больнице, из 12 человек госпитализированы семеро.

"Один из пострадавших после операции находится в реанимации, у него было проникающее ранение. Еще шесть человек в состоянии средней степени тяжести, в удовлетворительном состоянии. Остальные осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение", - сказали в больнице.

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