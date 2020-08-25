Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае

ТАСС, 25 августа. Генпрокуратура РФ поручила провести проверку в связи с пожаром в природном заповеднике "Утриш" в Краснодарском крае. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с масштабным пожаром на территории государственного природного заповедника "Утриш" в Краснодарском крае Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре региона проверить исполнение законодательства в деятельности уполномоченных органов лесного хозяйства и администрации особо охраняемой природной территории при реализации функций по охране лесов от пожаров", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки прокуроры дадут оценку причинам возникновения огня и его перехода на заповедный фонд, оперативности и эффективности принятых противопожарными формированиями мер, а также своевременности и достаточности проведения профилактических мероприятий. Ход ликвидации природного пожара и итоги надзорных мероприятий контролируются Генпрокуратурой.

Утром во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что на территории региона действуют четыре загорания лесной подстилки: в Туапсинском районе, Новороссийске, в районе государственного заповедника "Утриш" в Анапе, а также неподалеку от поселка Кабардинка. Как отметили в МЧС РФ, наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между населенным пунктами Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади 3 га. Для его ликвидации привлекается 4 воздушных судна МЧС России - два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет Ил-76. Кроме того, на среду запланирована работа самолета-амфибии Бе-200.