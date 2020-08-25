На Кубани создали оперативный штаб по ликвидации природных пожаров

КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Оперативный штаб по ликвидации природных пожаров создан в Краснодарском крае. Его возглавил первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко, сообщил в своем официальном Telegram-канале губернатор края Вениамин Кондратьев.

На территории Краснодарского края с понедельника действуют четыре природных пожара: в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. В регионе действуют два экстренных предупреждения по чрезвычайной пожароопасности 4-го и 5-го классов.

"Поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко возглавить оперативный штаб, докладывать обо всех изменениях ситуации", - говорится в сообщении.

По последним данным МЧС, пожар на территории Новороссийска локализовали на площади 16 га, пожар неподалеку от населенного пункта Агуй-Шапсуг Туапсинского района - на площади 5,2 га, в Геленджике - на площади 17 га. Наиболее сложная ситуация в Анапе, где общая площадь возгорания составляет около 107 га. Ранее во вторник Кондратьев сообщал, что возгорания планируется ликвидировать до конца суток.