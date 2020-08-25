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В Татарстане задержали членов банды, незаконно получивших от обналичивания 132 млн рублей

Возбудили уголовные дела о создании и участии в преступном сообществе, а также о незаконной банковской деятельности

ТАСС, 25 августа. Полицейские в Татарстане задержали 13 человек, которые обналичивали деньги, вели бухучет и оказывали прочие финансовые услуги для подконтрольных фирм. Их общий доход превысил 132 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По подозрению в организации преступного сообщества и незаконной банковской деятельности задержали 13 граждан . По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 132 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 10 %", - сказала Волк.

Злоумышленники открывали в банках Татарстана расчетные счета для подконтрольных юридических лиц, производили снятие наличных денежных средств со счетов и их инкассацию. Кроме того, они вели бухучет, администрировали платежи, подбирали клиентов, обналичивали деньги для подконтрольных фирм.

Возбудили уголовные дела о создании и участии в преступном сообществе, а также о незаконной банковской деятельности. Семь задержанных заключили под стражу, трое находятся под домашним арестом, еще троим избрали запрет определенных действий.

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