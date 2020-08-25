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Парапланерист пострадал в горах Кабардино-Балкарии

Он получил травму ребер и ключицы

НАЛЬЧИК, 25 августа. /ТАСС/. Парапланерист из Краснодарского края совершил жесткую пасадку на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе управления МЧС по региону.

"25 августа поступило сообщение о том, что в Чегемском районе на территории парадрома парашютист 1985 года рождения из Краснодарского края совершил жесткую посадку. По предварительным данным, он получил травму ребер и ключицы", - говорится в сообщении.

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали пострадавшего до селения Эльтюбю и передали врачам.

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РоссияКабардино-Балкария
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