В Волгоградской области арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Михайловский районный суд Волгоградской области арестовал подозреваемого в убийстве 17-летней девушки, мера пресечения будет действовать до 23 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона во вторник.

"Постановлением Михайловского районного суда Волгоградской области в отношении А. Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 23 октября 2020 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в ночь на 17 августа девушка со своим 41-летним возлюбленным находилась в салоне автомобиля. Между ней и мужчиной произошла ссора на почве ревности, в ходе которой подозреваемый задушил девушку кожаным ремнем. Он спрятал тело в лесопосадке и скрылся с места преступления.

Подозреваемого задержали 23 августа, свою вину он отрицает.