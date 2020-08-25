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В Москве задержан пьяный наркокурьер с 4 кг мефедрона

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Транспортные полицейские задержали на станции Москва - Савеловская пьяного мужчину, у которого при себе было более 1,2 кг мефедрона, еще 3 кг найдено у него дома. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"Нарядом полицейского сопровождения линейного отдела МВД России на станции Москва - Савеловская за нахождение в состоянии опьянения из электропоезда сообщением Большая Волга - Москва был доставлен в дежурную часть 31-летний житель Московской области. В ходе проведения процедуры личного досмотра у правонарушителя обнаружены девять целлофановых пакетиков с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию, их содержимым оказалось наркотическое средство мефедрон общей массой свыше 1,2 кг", - говорится в сообщении.

Полицейские установили, что задержанный сам является наркозависимым и стал наркокурьером из-за нехватки денег. Дома у него было изъято еще более 3 кг мефедрона.

Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере.

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