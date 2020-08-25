Адвокат Быкова сообщил, что дело против бизнесмена возбудили после показаний киллера

КРАСНОЯРСК, 25 августа. /ТАСС/. Новое уголовное дело в отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиненного ранее в организации двух убийств, строится на показаниях киллера Александра Живицы. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Прохоров.

Во вторник Следственный комитет РФ сообщил о том, что Быков подозревается в организации убийства учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов в 2005 году. Тогда был убит исполнительный директор компании "Востоксибстрой" Андрей Неколов. Возглавлявший тогда региональный главк МВД Юрий Астахов связывал убийство с коммерческой деятельностью Неколова.

"Удалось получить копию постановления о возбуждении уголовного дела. Исходя из этого документа следует, что Анатолий Петрович [Быков] якобы обратился к некому ранее знакомому Живице с просьбой исполнить убийство некого Андрея Неколова, что, собственно говоря, Живицей 18 января 2005 года и было сделано в одном из гаражных массивов Центрального района города Красноярска. Насколько я понимаю, основанием для возбуждения уголовного дела послужили лишь только показания Живицы о том, что якобы он совершил убийство по просьбе Быкова", - сообщил адвокат.

В 2015 году Живица был осужден на 12 лет колонии строгого режима за убийства в 90-х годах. Также он выступил со свидетельскими показаниям по делу криминального авторитета Вилора Струганова. Живица утверждал, что исполнял убийства по приказу Струганова.

Быкова обвиняют в организации убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году по п. "д", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР. По версии следствия, они были участниками преступной группировки, возглавляемой Быковым. Он решил убить их после того, как перед его автомобилем произошел взрыв. Быков поручил организацию преступления своему знакомому Владимиру Татаренкову, который привлек к этому участников своей банды. Также бизнесмена подозревают в руководстве преступным сообществом, куда входили группировки Струганова и Татаренкова.

В июле 1994 года два киллера - Сергей Бакуров и Владимир Чучков - расстреляли автомобиль, в котором находились Наумов и Войтенко. Бакуров был приговорен к пожизненному лишению свободы, Чучков находится в розыске, Татаренков получил 13 лет лишения свободы. Также Быкова подозревают в руководстве преступным сообществом (ст. 210 УК РФ).