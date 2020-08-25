Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку москвича за убийство жены и ее семьи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил москвича Романа Миронова к пожизненному лишению свободы за убийство своей жены, тещи и ее детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором суда, провозглашенным 25 августа 2020 года, Роман Миронов приговорен к пожизненному лишению свободы, проходящие с ним по одному делу Амин Арсланбеков, Максим Николаев и Сусанна Турамуратова - к лишению свободы на сроки 17, 19 и 10 лет соответственно", - сказали в пресс-службе, добавив, что приговор был постановлен на основе вердикта присяжных, признавших всех фигурантов виновными и не заслушивающими снисхождения.

Как установлено приговором, Миронов в 2008 году обманным путем завладел деньгами (7 млн рублей) от продажи недвижимости своей будущей жены, в 2011 году убил жену, в 2014 году организовал убийство своей тещи (заплатив исполнителю 300 000 рублей), ее старшего сына (заплатив исполнителю 150 000 рублей), а также совершил убийство ее младшего сына. Благодаря мошенническим действиям, Миронов завладел не только 7 млн рублей от продажи недвижимости своей будущей жены, но и 13 млн, вырученными от продажи квартиры, похищенной обманным путем у матери и братьев жены. Кроме того, Миронов признан виновным в подделке документов, незаконном хранении оружия и иных преступлениях.

Миронов занимался ремонтом квартир и познакомился с Марией Григорьевой в 2010 году, вскоре они поженились. Девушка была флейтисткой в оркестре ВМФ РФ и часто отлучалась на гастроли, а потому доверила ведение быта супругу. Тот убедил ее продать квартиру и деньги вложить в бизнес. Когда супруга начала интересоваться где деньги, тот убил ее.

В дальнейшем Миронов совместно со знакомыми Николаевым, Арсланбековым и соучастницей Турамуратовой обманным путем переоформили право собственности на трехкомнатную квартиру матери потерпевшей. Однако после длительного отсутствия дочери женщина решила обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Фигурант, испугавшись разоблачения в совершенном убийстве и мошеннических действиях с квартирой, принял решение об убийстве женщины и ее двух сыновей. В апреле 2014 года Миронов и Николаев их убили, после чего сожгли их тела на территории Рязанской области. Турамуратова была осведомлена о совершаемых убийствах и выполняла различные поручения, в том числе по сокрытию следов преступления.

В 2015 году соучастники для создания видимости переезда семьи и систематического получения дохода в виде пенсии членов семьи организовали фиктивную регистрацию на территории другого субъекта. Полученные деньги тратили по своему усмотрению.