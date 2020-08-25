Уголовное дело возбудили из-за смерти женщины на мукомольном заводе в Курганской области

ТАСС, 25 августа. Уголовное дело возбудили после гибели женщины на мукомольном заводе в Щучанском районе Курганской области. Работница упала с высоты 3,5 м, провалившись в открытый технологический проем, сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ.

"По результатам проведенной проверки по факту гибели женщины при падении с высоты во время производства работ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Установлено, что штукатур-маляр ОАО "Мукомольный завод "Муза", выполняя работы по обработке металлоконструкций на втором этаже строящегося объекта - зерноочистительной вышки в селе Каясан Щучанского района, упала с высоты 3,5 м, провалившись в открытый технологический проем. От полученной в результате падения травмы головы женщина скончалась в медицинском учреждении Кургана", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце июля. Правоохранительные органы установили, что женщину отправили работать без "наряда-допуска для производства работ на высоте", ей не был проведен целевой инструктаж. "Кроме того, лицом, на которого на заводе возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, не были приняты исчерпывающие меры по предотвращению аварийных ситуаций на рабочих местах, а именно не организовано и не обеспечено закрытие и ограждение технологического проема", - подчеркнули в ведомстве.