В Астрахани возбудили уголовное дело из-за обрушения бетонной плиты в школе

АСТРАХАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности после обрушения бетонной плиты в здании школы в Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области во вторник.

"Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения плиты в школе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 24 августа в школе №58, расположенной в Трусовском районе Астрахани, произошло обрушение железобетонной конструкции в спортивном зале. В результате пострадали учителя истории и физической культуры.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, провалилась напольная бетонная плита. Учителю физкультуры диагностировали рваную рану голени, учителю истории - закрытый перелом пятки.