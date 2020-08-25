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ДТП с участием Михаила Ефремова

Адвокат: участие Пашаева в суде по Ефремову не связано с возможным делом в его отношении

Ранее Эльман Пашаев написал письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, где сказано, что ему поступают угрозы и требования прекратить защиту актера

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Возможное уголовное преследование известного адвоката Эльмана Пашаева никак не связано с его участием в защите заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Такое мнение выразил представитель потерпевших Александр Добровинский в беседе с ТАСС.

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"Уголовное дело - это не будильник. Чтобы его завести, нужны основания. Если такие основания есть, и правоохранительные органы посчитают их достаточными для возбуждения уголовного дела, то участие или неучастие в процессе по обвинению Михаила Ефремова едва ли сможет повлиять на это решение и наоборот", - сказал он.

Днем ранее сообщалось, что Пашаев написал письмо на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова, где сказано, что адвокату постоянно поступают угрозы и требования прекратить защиту Ефремова, а если он не откажется от защиты актера, то в его отношении "заведут уголовное дело".

Теги
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