СМИ: число жертв тропического шторма "Лаура" в Гаити возросло до 20

ГАВАНА, 25 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 20 человек стали жертвами тропического шторма "Лаура", прошедшего в ночь с субботы на воскресенье над территорией Гаити. Об этом во вторник сообщает новостной портал HaitiLibre.

Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным спасательных служб, серьезно пострадали юго-восточные и западные районы карибской республики. Как ранее заявляли власти, подтопления, ливни и порывы ветра могли повлиять на условия жизни более 2 млн жителей страны.

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма "Лаура" во время его прохождения над территорией Гаити достигала 23 м/с.