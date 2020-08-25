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МВД по Ингушетии подтвердило конфликт с перестрелкой

В результате инцидента пострадали девять человек

МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. МВД по Ингушетии подтвердило конфликт между двумя группами людей в республике, в результате чего пострадали 9 человек.

"В станице Нестеровской, предположительно на почве ранее возникших неприязненных отношений, произошел конфликт между двумя группами граждан с применением травматического оружия. В результате инцидента 9 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в Сунженскую больницу", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону. 

В пресс-службе добавили, что в настоящее время проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято решение в соответствии с законодательством.

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