Сообщения о "минировании" ТЦ и офисов "Лиги ставок" в Москве оказались ложными

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Анонимные сообщения о "минировании" ряда бизнес-центров и торговых центров в Москве, а также пяти офисов букмекерской компании "Лига ставок" оказались ложными. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка объектов завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о "минировании" ложная", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник специалисты экстренных служб, представители правоохранительных органов и кинологи проверяли пять офисов букмекерской компании "Лига ставок", а также несколько торговых и бизнес-центров после поступивших сообщений с угрозами взрывов. В бизнес-центре White stone, расположенном недалеко от станции метро "Белорусская", в целях безопасности проводилась эвакуация людей.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.