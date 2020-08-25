Суд приговорил к 1,5 года коменданта хостела в Измайловском кремле по делу о пожаре

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Суд приговорил к 1,5 года коменданта хостела на территории Измайловского кремля в Москве, где в результате пожара пострадали семь человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Измайловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего коменданта хостела Сергея Глинникова. Суд приговорил Глинникова к одному году и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в надзорном ведомстве, добавив, что он взят под стражу в зале суда.

Ночью 26 сентября 2019 года на первом этаже шестиэтажного здания "Вернисаж", где со второго по шестой этажи находится хостел "Петр I", из-за неисправности электроприборов произошел пожар. Первый этаж занимает торговый павильон. В результате пожара семь человек получили травмы и ожоги.

Глинников отвечал за противопожарную безопасность в хостеле. При этом, зная, что помещения не отвечают требованиям пожарной безопасности, он заселял туда людей. Таким образом Глинников нарушил права потребителей на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара, а также право на получение услуги, отвечающей требованиям безопасности.