В Дагестане возбудили дело после гибели трех человек при опрокидывании лодки

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Следствие в Дагестане возбудило уголовное дело в отношении владельца катера, при опрокидывании которого погибли трое человек, в том числе несовершеннолетняя девочка, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Кизилюртовского района Республики Дагестан. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом")", - сообщил собеседник.

По версии следствия, 23 августа на реке Сулак около села Гельбах Кизилюртовского района подозреваемый, не имея удостоверения судоводителя на управление маломерным судном, на своей лодке вышел в акваторию реки. На борту также находились мужчина, женщина и их 14-летняя дочь.

"Он не провел инструктаж по правилам безопасности и не обеспечил пассажиров спасательными средствами", - сообщил представитель следствия.

При катании по реке, как полагает следствие, подозреваемый не справился с управлением. Пассажиры утонули из-за отсутствия спасательных жилетов, а он сам выбрался на берег и был доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. "С привлечением спасателей МЧС республики и местного населения продолжаются работы по поиску трех пропавших пассажиров.

Ход расследования уголовного дела руководителем следственного управления генерал-майором юстиции Анатолием Щуровым взят на контроль", - добавил собеседник.