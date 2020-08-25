На Кубани потушен один из четырех лесных пожаров

ТАСС, 25 августа. Пожарные ликвидировали один и локализовали два из четырех лесных пожаров на территории Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"По состоянию на 18:00 мск 25 августа на территории Краснодарского края действуют четыре загорания лесной подстилки - в Туапсинском районе, Новороссийске, Анапе и Геленджике (район населенного пункта Кабардинки). Из них два локализованы: в Геленджике на площади 17 га и в Новороссийске на площади 16 га, и один ликвидирован в районе Агуй-Шапсуг Туапсинского района", - сказали в пресс-службе.

В МЧС отметили, что по-прежнему наиболее сложная обстановка складывается в Анапе, где между двух населенных пунктов Большой и Малый Утриш действует лесной пожар на площади активного горения 3 га. К тушению пожара привлекаются 389 человек и 65 единиц техники, в том числе от МЧС России 198 человека личного состава и 34 единиц техники. Для ликвидации загорания лесной подстилки в Анапе привлечено четыре воздушных судна МЧС России - два вертолета Ми-8, вертолет Ка-32 и самолет Ил-76. Всего во вторник авиация МЧС России сбросила на пожары более 1000 тонн воды.

Как подчеркнули в министерстве, ГУ МЧС России по Краснодарскому краю функционирует в режиме чрезвычайной ситуации. Также в Главном управлении продолжает работать межведомственный оперативный штаб. Всего для ликвидации загорания лесной подстилки на территории Краснодарского края привлекаются силы и средства РСЧС в количестве 798 человек и 161 единиц техники, в том числе от МЧС России 332 человека личного состава и 56 единицы техники.

В 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый, класс пожароопасности. Глава региона Вениамин Кондратьев сообщил ранее, что пожары, которые возникли накануне в прибрежных районах Краснодарского края, как ожидается, будут ликвидированы до конца суток во вторник.